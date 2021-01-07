СМИ: Власти США внесут Alibaba Group в черный список

Администрация действующего президента США Дональда Трампа рассматривает возможность внести в черный список китайские компании Alibaba Group Holding Ltd. и Tencent Holdings Ltd. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что ограничения планируют наложить на американских инвесторов, которые покупают бумаги этих технологических компаний. Поводом для этого называется возможная связь Alibaba и Tencent со китайскими спецслужбами и военными.

Издание добавило, что возможные ограничение обсуждают в Госдепартаменте и Министерстве обороны США.

Трамп запретил в США восемь китайских мобильных приложений

Действующий президент США Дональд Трампа в ноябре 2020 года подписал указ, который запрещает инвесторам покупать акции компаний, представляющих угрозу США. С 1 января Нью-Йоркская биржа сняла с торгов акции трех китайских компаний.

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ФОТО: all-malls.ru
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