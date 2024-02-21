Tesla утратила статус самого дорогого автомобильного бренда

Стоимость Tesla подешевела на 12% и составила $58,3 миллиарда. На первое место вернулся Mercedes-Benz: капитализация немецкого бренда выросла на 1% - до $59,4 миллиарда.

По мнению аналитиков, Tesla лишилась первого места из-за скандалов, связанных с Маском. Ситуация вокруг бизнесмена повлияла на репутацию производителя электрокаров.

Третье место в списке самых дорогих автобрендов заняла японская Toyota. На четвертом и пятом местах расположились немецкие Porsche и BMW.

По данным газеты Bild, Mercedes-Benz намерен продать все свои автосалоны в Германии. При этом в компании заверили в отсутствии финансовых трудностей, отмечает «Радиоточка НСН».

