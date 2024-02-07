Audi ограничит выпуск электромобилей из-за нехватки комплектующих

Немецкий автопроизводитель люксовых автомобилей Audi вынужден ограничить объем производства электромобилей на заводе в Брюсселе, сообщает Automobilwoche.

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По данным издания, это связано с нехваткой комплектующих.

Уже известно, что ограничения затронут выпуск Q8 e-tron и Q8 e-tron Sportback.

«Ситуация с поставками остается нестабильной, возможны изменения», - пояснил официальный представитель компании.

Ранее Xiaomi представила свой первый электромобиль, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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