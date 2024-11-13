Tesla отзовет 2,4 тысячи электропикапов Cybertruck из-за неисправности
Американский производитель электромобилей Tesla отзывает свыше 2,4 тысячи электропикапов Cybertruck, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
Отмечается, что отзыву подлежат 2 431 автомобиль, которые были произведены с 6 ноября 2023 года по 30 июля нынешнего. Согласно данным, отзыв связан с неисправностью инвертора привода, что может повысить риск аварии.
Сервисная служба Tesla будет бесплатно проводить необходимую замену, подчеркивается в сообщении.
В октябре компания отозвала более 27 тысяч Cybertruck из-за неисправности в работе камеры заднего вида, напоминает «Радиоточка НСН».
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