Tesla отзовет 2,4 тысячи электропикапов Cybertruck из-за неисправности

Американский производитель электромобилей Tesla отзывает свыше 2,4 тысячи электропикапов Cybertruck, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

Китайский автопроизводитель BYD впервые обошел Tesla по квартальной выручке

Отмечается, что отзыву подлежат 2 431 автомобиль, которые были произведены с 6 ноября 2023 года по 30 июля нынешнего. Согласно данным, отзыв связан с неисправностью инвертора привода, что может повысить риск аварии.

Сервисная служба Tesla будет бесплатно проводить необходимую замену, подчеркивается в сообщении.

В октябре компания отозвала более 27 тысяч Cybertruck из-за неисправности в работе камеры заднего вида, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Tesla
ТЕГИ:СШААвтомобили

Горячие новости

Все новости

партнеры