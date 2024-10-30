Китайский автопроизводитель BYD впервые обошел Tesla по квартальной выручке

Ранее в «Авито.Авто» сообщили, что спрос на новые электромобили в России с апреля по август 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 98,6%. Отмечается, что средняя цена нового электрокара за этот период составила около 5,8 млн рублей. На первом месте по спросу среди моделей «электричек» оказался Zeekr 001 (13,6%). Также в топ-5 вошли Zeekr X, Hongqi E-HS9, HiPhi Z и Evolute i-PRO.

Россияне покупают китайские премиальные электромобили взамен ушедших западных брендов, но это нельзя назвать массовым явлением, заявил вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр «Радиоточке НСН».

