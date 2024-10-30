Китайский автопроизводитель BYD впервые обошел Tesla по квартальной выручке
Китайский автопроизводитель BYD впервые обошел Tesla по выручке по итогам третьего квартала, сообщает Bloomberg.
Так, выручка BYD показала рост на 24 процента, достигнув уровня 28,2 миллиарда долларов. У Tesla же за три месяца 25,2 миллиарда долларов. При этом американская компания все еще опережает китайского конкурента по прибыли.
Ранее в «Авито.Авто» сообщили, что спрос на новые электромобили в России с апреля по август 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 98,6%. Отмечается, что средняя цена нового электрокара за этот период составила около 5,8 млн рублей. На первом месте по спросу среди моделей «электричек» оказался Zeekr 001 (13,6%). Также в топ-5 вошли Zeekr X, Hongqi E-HS9, HiPhi Z и Evolute i-PRO.
Россияне покупают китайские премиальные электромобили взамен ушедших западных брендов, но это нельзя назвать массовым явлением, заявил вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru