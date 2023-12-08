Термин «режим кризиса» выбрали словом года в Германии
Словом 2023 года в Германии стал термин Krisenmodus - «режим кризиса» или «кризисный режим», сообщает пресс-служба Общества немецкого языка (GfdS).
В сообщении организации говорится, что различные кризисы были всегда, однако в 2023 году они, а также процесс их преодоления «достигли кульминации».
Также отмечается, что многие проблемы ещё не решены, в тмо числе изменение климата, российско-украинский конфликт, война на Ближнем Востоке, инфляция и прочее.
«Чрезвычайное положение уже давно стало постоянным», - заключили в GfdS.
Ранее издательство Оксфордского университета признало словом 2023 года разговорное выражение «rizz», которое означает персональные шарм и привлекательность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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