Термин «режим кризиса» выбрали словом года в Германии

В сообщении организации говорится, что различные кризисы были всегда, однако в 2023 году они, а также процесс их преодоления «достигли кульминации».

Также отмечается, что многие проблемы ещё не решены, в тмо числе изменение климата, российско-украинский конфликт, война на Ближнем Востоке, инфляция и прочее.

«Чрезвычайное положение уже давно стало постоянным», - заключили в GfdS.

Ранее издательство Оксфордского университета признало словом 2023 года разговорное выражение «rizz», которое означает персональные шарм и привлекательность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

