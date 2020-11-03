Москвичи несут цветы к посольству Австрии после теракта в Вене
Жители Москвы приносят цветы к посольству Австрии, чтобы почтить память жертв теракта в Вене, передает агентство ТАСС.
Москвичи несут к зданию диппредставительства в Староконюшенном переулке алые розы. Над самим посольством приспущены флаги Австрии и Евросоюза.
Тем временем, число пострадавших в результате терактов в Вене выросло до 18 человек. Ранее сообщалось о трех погибших. Один из нападавших террористов был нейтрализован, остальным удалось скрыться.
Нападение произошло в шести разных частях города. Канцлер Австрии Себастьян Курц не исключил антисемитский мотив атак. Он добавил, что Австрия не позволит запугать себя терроризмом и будет всеми силами бороться с подобными атаками.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru