Москвичи несут цветы к посольству Австрии после теракта в Вене

Жители Москвы приносят цветы к посольству Австрии, чтобы почтить память жертв теракта в Вене, передает агентство ТАСС.

Москвичи несут к зданию диппредставительства в Староконюшенном переулке алые розы. Над самим посольством приспущены флаги Австрии и Евросоюза.

Тем временем, число пострадавших в результате терактов в Вене выросло до 18 человек. Ранее сообщалось о трех погибших. Один из нападавших террористов был нейтрализован, остальным удалось скрыться.

Нападение произошло в шести разных частях города. Канцлер Австрии Себастьян Курц не исключил антисемитский мотив атак. Он добавил, что Австрия не позволит запугать себя терроризмом и будет всеми силами бороться с подобными атаками.

