Температура во Франции впервые в истории достигла 46 градусов

Метеорологическая служба Франции официально подтвердила, что температура воздуха впервые в истории измерений в стране достигла 46 градусов по Цельсию.

Уточняется, что 28 июня в 10 километрах от Галларг-ле-Монтюе в городе Верарг столбики термометров поднялись до указанной отметки, сообщает «Свободная Пресса».

