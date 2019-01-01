В мире

Температура во Франции впервые в истории достигла 46 градусов

19 июля22:28

Метеорологическая служба Франции официально подтвердила, что температура воздуха впервые в истории измерений в стране достигла 46 градусов по Цельсию.

Уточняется, что 28 июня в 10 километрах от Галларг-ле-Монтюе в городе Верарг столбики термометров поднялись до указанной отметки, сообщает «Свободная Пресса».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Франция