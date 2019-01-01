В мире
Уточняется, что 28 июня в 10 километрах от Галларг-ле-Монтюе в городе Верарг столбики термометров поднялись до указанной отметки, сообщает «Свободная Пресса».
Температура во Франции впервые в истории достигла 46 градусов
19 июля22:28
Метеорологическая служба Франции официально подтвердила, что температура воздуха впервые в истории измерений в стране достигла 46 градусов по Цельсию.
Уточняется, что 28 июня в 10 километрах от Галларг-ле-Монтюе в городе Верарг столбики термометров поднялись до указанной отметки, сообщает «Свободная Пресса».
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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Франция
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