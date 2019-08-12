Телекомпанию «Рустави-2» продают из-за долгов
Телекомпанию «Рустави-2» намерены продать из-за долгов. Об этом сообщил новый владелец канала Кибар Халваши на сайте телекомпании.
Сумма долгов «Рустави-2», по его словам, равна 70 миллионам лари, что составляет порядка 24 миллионов долларов. Из них 27 миллионов лари (около девяти миллионов долларов) — долг перед государством.
Халваши подчеркнул, что готов продать компанию любому заинтересованному лицу, кроме Михаила Саакашвили — бывшего неформального владельца ТВ, отмечает RT.
Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Грузии выдвинула официальные обвинения против бывшего гендиректора телеканала «Рустави-2» Ники Гварамии. Его заподозрили в нанесении умышленного материального ущерба телекомпании. Политический консультант Гела Васадзе в интервью НСН заявил о том, что грузинские власти пытаются прикрыть «Рустави-2» на протяжении последних нескольких лет.
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