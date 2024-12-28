Телеканал RT Balkan начал круглосуточное вещание на сербском языке
Телеканал RT Balkan запустил круглосуточное вещание на сербском языке, новостной студийный комплекс нового канала расположен в Белграде, сообщает RT.
Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян поздравила коллектив и заявила, что «страшно счастлива», что несмотря на санкции и то, что вещание телеканала пытались запретить везде, где только можно, теперь он будет вещать в Сербии.
Флагманским шоу RT Balkan станет программа-интервью Relativizacija («Релятивизация»), а его ведущей будет известная сербская журналистка, бывшая глава Союза журналистов Сербии Лиляна Смайлович.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что блокировка вещания телеканала RT в Европе является проявлением двойных стандартов и лицемерия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru