Телеканал RT Balkan начал круглосуточное вещание на сербском языке

Телеканал RT Balkan запустил круглосуточное вещание на сербском языке, новостной студийный комплекс нового канала расположен в Белграде, сообщает RT.

Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян поздравила коллектив и заявила, что «страшно счастлива», что несмотря на санкции и то, что вещание телеканала пытались запретить везде, где только можно, теперь он будет вещать в Сербии.

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Флагманским шоу RT Balkan станет программа-интервью Relativizacija («Релятивизация»), а его ведущей будет известная сербская журналистка, бывшая глава Союза журналистов Сербии Лиляна Смайлович.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что блокировка вещания телеканала RT в Европе является проявлением двойных стандартов и лицемерия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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