Телеканал ОНТ заявил о связи советника Байдена с подготовкой переворота в Беларуси

Закадровый голос в эфире телеканала заявил, что Вашингтону нужно «искать правду в самом Вашингтоне, у советника Байдена Майкла Карпентера, он расскажет, если захочет».

Также ОНТ пообещал сообщить больше подробностей в ближайшие дни.

Директор ФСБ России Александр Бортников подтвердил, что в Белоруссии была предпринята попытка военного государственного переворота. Об этом свидетельствуют объективные материалы, а КГБ республики выясняет причастность США к операции, заявил Бортников.

