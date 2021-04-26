Телеканал ОНТ заявил о связи советника Байдена с подготовкой переворота в Беларуси
Белорусский государственный телеканал ОНТ сообщил о связи советника американского президента Джо Байдена - Майкла Карпентера - с подготовкой госпереворота и покушения на лидера Беларуси Александра Лукашенко.
Закадровый голос в эфире телеканала заявил, что Вашингтону нужно «искать правду в самом Вашингтоне, у советника Байдена Майкла Карпентера, он расскажет, если захочет».
Также ОНТ пообещал сообщить больше подробностей в ближайшие дни.
Директор ФСБ России Александр Бортников подтвердил, что в Белоруссии была предпринята попытка военного государственного переворота. Об этом свидетельствуют объективные материалы, а КГБ республики выясняет причастность США к операции, заявил Бортников.
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