Телеканал «Дождь»* решил получить лицензию в другой стране
Телеканал «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) намерен продолжить работу в YouTube, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора канала Наталью Синдееву (признана в РФ иноагентом).
По её словам, после лишения лицензии в Латвии телеканал планирует получить разрешение на вещание в другой стране.
«Продолжим работать в YouTube. Выключимся из кабельных сетей на время. Потеряем деньги. Будем получать новую лицензию в другой стране», — заявила Синдеева.
Ранее председатель национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш заявил, что лицензия на вещание телеканала «Дождь» была аннулирована в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку, пишут «Известия».
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