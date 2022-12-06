Телеканал «Дождь»* решил получить лицензию в другой стране

По её словам, после лишения лицензии в Латвии телеканал планирует получить разрешение на вещание в другой стране.

«Продолжим работать в YouTube. Выключимся из кабельных сетей на время. Потеряем деньги. Будем получать новую лицензию в другой стране», — заявила Синдеева.

Ранее председатель национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш заявил, что лицензия на вещание телеканала «Дождь» была аннулирована в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку, пишут «Известия».

