Телеканал CBS показал в эфире немецкую охрану Навального в Берлине
Американский телеканал CBS показал в эфире немецкую охрану в Берлине российского оппозиционера Алексея Навального, передает РИА ФАН.
В эфире показали Навального с его женой Юлией и корреспонденткой Лесли Стол. Навального сопровождали трое мужчин и около десяти полицейских, как пояснили в эфире канала, власти Германии опасаются нового отравления оппозиционера.
Инцидент с Алексеем Навальным произошел 20 августа в самолете, направлявшемся из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, где местные медики оказывали ему экстренную помощь. В состоянии комы позднее его перевезли в берлинскую клинику Charite. В правительстве ФРГ заявили, что в организме оппозиционера нашли яды из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что никаких отравляющих веществ в его организме не было найдено.
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов ранее в эфире НСН возмутился версии издания The Guardian о том, что Навального отравили российские спецслужбы с целью вынудить к отъезду из России. Он высказал предположение, что Навальный зарабатывает себе политический рейтинг, и назвал рассказы оппозиционера сказками низкого качества.
Евросоюз 15 октября опубликовал персональный санкционный список по делу Навального. Под ограничения, в частности, попали директор ФСБ Александр Бортников и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
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