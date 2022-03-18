Telegram заблокируют в Бразилии по решению суда

Отмечается, что такое решение было принято, поскольку Telegram не выполнял требование суда о блокировке пользователей, распространяющих недостоверную информацию.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн выразил надежду, что YouTube не будет заблокирован в России.