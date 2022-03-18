Telegram заблокируют в Бразилии по решению суда

Мессенджер Telegram заблокируют в Бразилии по решению Верховного федерального суда. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Хинштейн выразил надежду, что YouTube не заблокируют в РФ

Отмечается, что такое решение было принято, поскольку Telegram не выполнял требование суда о блокировке пользователей, распространяющих недостоверную информацию.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн выразил надежду, что YouTube не будет заблокирован в России.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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