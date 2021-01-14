Telegram пометил канал «Donald J. Trump» как мошеннический из-за жалоб пользователей

Администрация мессенджера Telegram пометила канал под названием «Donald J. Trump», приписываемый действующему президенту США Дональду Трампу, как мошеннический.

Предупреждение об этом размещено возле названия канала. Администрация мессенджера сослалась на жалобы пользователей о том, что данный аккаунт принадлежит мошенникам.

Тем временем, на канал подписаны более 550 тыс. человек. В нем опубликованы репосты записей Трампа из Twitter, а также ссылки на официальные публикации Белого дома.