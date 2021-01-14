Telegram пометил канал «Donald J. Trump» как мошеннический из-за жалоб пользователей
Администрация мессенджера Telegram пометила канал под названием «Donald J. Trump», приписываемый действующему президенту США Дональду Трампу, как мошеннический.
Предупреждение об этом размещено возле названия канала. Администрация мессенджера сослалась на жалобы пользователей о том, что данный аккаунт принадлежит мошенникам.
Тем временем, на канал подписаны более 550 тыс. человек. В нем опубликованы репосты записей Трампа из Twitter, а также ссылки на официальные публикации Белого дома.
Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Также и YouTube заявил о блокировке его аккаунта на неделю.
Митинг в поддержку Трампа 6 января в Вашингтоне перерос в беспорядки и закончился штурмом здания конгресса США. Тогда погибли пять человек, в том числе полицейский. Дональд Трамп сначала одобрил действия погромщиков, однако затем опубликовал видеозапись с осуждением насилия.
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