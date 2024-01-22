Таяни: Военная миссия ЕС в Красном море не будет поражать территорию Йемена
Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что цель предполагаемой европейской военной миссии в Красном море заключается в защите судоходства, сообщает ТАСС.
По его словам, главная обязанность - это безопасность торговых судов, не имеющих отношения к ситуации в секторе Газа и на Ближнем Востоке.
«Задача сбивать запускаемые по ним беспилотники и ракеты... никаких ударов по территории Йемена не будет», - подчеркнул Таяни.
Ранее член политбюро йеменского шиитского движения «Ансар Алла» Хузам аль-Асад заявил, что Красное и Аравийское моря будут закрыты для прохода связанных с Израилем кораблей до прекращения боевых действий, которые ведёт Израиль в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru