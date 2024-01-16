Tashim: США эвакуируют свою военную базу в Сирии

Пентагон принял решение эвакуировать военную базу в окрестностях сирийского Эль-Камышлы, передает иранское агентство Tashim со ссылкой на источники.

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По информации СМИ, решение об эвакуации принято из-за нападений боевиков. В данный момент на базе дислоцировано 350 военнослужащих армии США.

В Вашингтоне пока не комментировали информацию об эвакуации.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райден ранее сообщил, что с октября 2023 года американские силы на Ближнем Востоке подверглись атакам 127 раз. 52 нападения пришлось на базы в Сирии, 52 — в Ираке.

База США в сирийской провинции Эль-Хасаке 8 января подверглась атаке беспилотника, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети/OIRSpox
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