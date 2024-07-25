Танкер с мазутом затонул в Манильском заливе
Танкер под флагом Филиппин, который перевозил 1,4 миллиона литров мазута, перевернулся и затонул в Манильском заливе. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN News.
Министр транспорта Филиппин Джайме Баутиста на брифинге заявил, что им удалось спасти 16 из 17 членов экипажа, однако один человек числится пропавшим без вести. Также сообщается, что четверым членам экипажа потребовалась медицинская помощь.
Власти Филиппин принимают меры для локализации разлива топлива в заливе. Береговая охрана страны проводит поисково-спасательную операцию по поиску пропавшего члена экипажа.
Ранее стало известно о крушении рыболовецкого судна Argos Georgia в южной части Атлантического океана, на борту которого были россияне, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru