Таможня Литвы возобновила прием грузовиков из Калининграда

Беспилотники уничтожены силами ПВО над Белгородской областью и Крымом Большинство россиян за рубежом поддержали на выборах кандидатуру Владимира Путина ФСИН испытывает кадровый некомплект в 19% В Тамбовской области начали выпускать беспилотные комбайны В Петербурге выставили на торги документ, подписанный Владимиром Путиным в 1995 году Леонид Агутин сообщил о выходе нового альбома