Таможня Литвы возобновила прием грузовиков из Калининграда
21 марта 202416:35
Таможня Литвы возобновила приём грузовых автомобилей из Калининграда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы калининградской таможни.,
Уточняется, что за полтора часа процедуру оформления прошли шесть грузовиков
«В очереди — 140 грузовиков», — добавили в ведомстве.
Ранее в Федеральной таможенной службе России заявили, что Литва без объяснения причин перестала пропускать грузовики из Калининграда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru