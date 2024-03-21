Таможня Литвы возобновила прием грузовиков из Калининграда

Таможня Литвы возобновила приём грузовых автомобилей из Калининграда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы калининградской таможни.,

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Уточняется, что за полтора часа процедуру оформления прошли шесть грузовиков

«В очереди — 140 грузовиков», — добавили в ведомстве.

Ранее в Федеральной таможенной службе России заявили, что Литва без объяснения причин перестала пропускать грузовики из Калининграда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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