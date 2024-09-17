Таллиннский университет лишил Мюллерсона почетного статуса за участие в ПМЭФ

Сенат Таллинского университета лишил профессора Рейна Мюллерсона почетного статуса из-за его участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) этим летом. Об этом сообщает телерадиовещательная компания ERR.

По информации ERR, на заседании в понедельник сенат аннулировал решение о присвоении Мюллерсону статуса эмерит-профессора.

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Университет посчитал неприемлемым его сотрудничество с российской стороной, несмотря на то, что ректор Тыну Вийк отметил уважение к академической свободе и отсутствие наказаний за политические взгляды.

Вийк подчеркнул, что университетские решения и соглашения должны соблюдаться. Сенат посчитал, что Мюллерсон нарушил университетскую политику по сотрудничеству с российскими вузами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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