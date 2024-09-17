Таллиннский университет лишил Мюллерсона почетного статуса за участие в ПМЭФ

Университет посчитал неприемлемым его сотрудничество с российской стороной, несмотря на то, что ректор Тыну Вийк отметил уважение к академической свободе и отсутствие наказаний за политические взгляды.

Вийк подчеркнул, что университетские решения и соглашения должны соблюдаться. Сенат посчитал, что Мюллерсон нарушил университетскую политику по сотрудничеству с российскими вузами, передает «Радиоточка НСН».