Талибы заявили об отсутствии предложения от Кабула о разделении власти

Запрещенное в России террористическое движение «Талибан» не получало от правительства Афганистана предложений о разделении власти. Об этом сообщает агентство Al Jazeera со ссылкой на официального представителя политического офиса талибов Мохаммада Сохаила Шахина.

Ранее издание сообщало, что правительство Афганистана предложило движению талибам участие в управлении страной в обмен на прекращение насилия.