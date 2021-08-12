Талибы заявили об отсутствии предложения от Кабула о разделении власти
Запрещенное в России террористическое движение «Талибан» не получало от правительства Афганистана предложений о разделении власти. Об этом сообщает агентство Al Jazeera со ссылкой на официального представителя политического офиса талибов Мохаммада Сохаила Шахина.
Ранее издание сообщало, что правительство Афганистана предложило движению талибам участие в управлении страной в обмен на прекращение насилия.
Шахин отметил, что талибы готовы участвовать в переходном правительстве, но никаких предложений не получали.
Талибы за минувшую неделю захватили столицы девяти из 34 провинций Афганистана, три из них - в последние два дня. Минувшей ночью армия Афганистана и отряды народного ополчения отразили несколько атак боевиков на административные центры северных провинций Герат и Бадгис - города Герат и Калайи-Нау. По данным властей этих провинций, более 30 боевиков убиты, десятки ранены.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 932 / сут.
Умерли
168 тыс.+808 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+20 195 / сут.
- Лавров назвал неприемлемыми заявления Японии о визите Мишустина на Курилы
- СМИ: В Краснодаре подполковника ФСБ арестовали за взятки на 110 миллионов рублей
- Собянин: В Москве создана Единая цифровая платформа градостроительной деятельности
- Талибы возобновили наступление на Кандагар
- ФНС опровергла сообщения о сотруднике, платившем налоги за других граждан
- Лукашенко поручил чиновникам «не проспать» c экспортом белорусской вакцины от COVID-19
- Талибы заявили об отсутствии предложения от Кабула о разделении власти
- В Киеве предложили разделить понятия «русский» и «российский»
- Лавров ответил на слова Лукашенко о признании Крыма
- «Люцифер» воспламенил леса Италии. Видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru