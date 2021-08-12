Талибы заявили об отсутствии предложения от Кабула о разделении власти

Запрещенное в России террористическое движение «Талибан» не получало от правительства Афганистана предложений о разделении власти. Об этом сообщает агентство Al Jazeera со ссылкой на официального представителя политического офиса талибов Мохаммада Сохаила Шахина.

Ранее издание сообщало, что правительство Афганистана предложило движению талибам участие в управлении страной в обмен на прекращение насилия.

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Шахин отметил, что талибы готовы участвовать в переходном правительстве, но никаких предложений не получали.

Талибы за минувшую неделю захватили столицы девяти из 34 провинций Афганистана, три из них - в последние два дня. Минувшей ночью армия Афганистана и отряды народного ополчения отразили несколько атак боевиков на административные центры северных провинций Герат и Бадгис - города Герат и Калайи-Нау. По данным властей этих провинций, более 30 боевиков убиты, десятки ранены.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:АфганистанТалибан
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