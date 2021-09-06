Талибы заявили, что мирные жители при взятии Панджшера не пострадали

Представитель движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) Забиулла Муджахид заявил, что ни один мирный гражданин не погиб при взятии провинции Панджшер. Об этом сообщает телеканал Sky News.

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Ранее Муджахид сообщил, что военные действия в Афганистане завершены, передает RT. Он заявил, что через несколько дней в стране будет объявлено новое правительство.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТалибанАфганистан
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