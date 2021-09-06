Талибы заявили, что мирные жители при взятии Панджшера не пострадали
6 сентября 202111:20
Представитель движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) Забиулла Муджахид заявил, что ни один мирный гражданин не погиб при взятии провинции Панджшер. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Ранее Муджахид сообщил, что военные действия в Афганистане завершены, передает RT. Он заявил, что через несколько дней в стране будет объявлено новое правительство.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru