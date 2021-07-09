Талибы заявили, что гарантируют соблюдение не противоречащих исламу прав женщин

Талибы гарантируют, что права женщин на работу и образование будут соблюдаться в случае, если они не противоречат исламу. Об этом заявил официальный представитель политического офиса движения «Талибан» (радикальное террористическое движение, которое запрещено в РФ) Мухаммад Наим.

Он отметил, что талибы неоднократно делали заявления на эту тему.

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«Мы – мусульмане, и права, которые священная религия ислам дала женщинам, гарантированы. Это наша ответственность, если это право на образование или на работу, или на что-то еще», - цитирует РИА Новости Наима.

Представитель радикального движения подчеркнул, что в соблюдении прав женщин «нет проблем», если это не противоречит исламу.

Делегация «Талибана» прибыла на переговоры в Москву 8 июля, визит продлится два дня. Делегация состоит из четырех человек, ее возглавляет шейх Шахабуддин Делавар.


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЖенщиныТалибан
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