Талибы заявили, что гарантируют соблюдение не противоречащих исламу прав женщин
Талибы гарантируют, что права женщин на работу и образование будут соблюдаться в случае, если они не противоречат исламу. Об этом заявил официальный представитель политического офиса движения «Талибан» (радикальное террористическое движение, которое запрещено в РФ) Мухаммад Наим.
Он отметил, что талибы неоднократно делали заявления на эту тему.
«Мы – мусульмане, и права, которые священная религия ислам дала женщинам, гарантированы. Это наша ответственность, если это право на образование или на работу, или на что-то еще», - цитирует РИА Новости Наима.
Представитель радикального движения подчеркнул, что в соблюдении прав женщин «нет проблем», если это не противоречит исламу.
Делегация «Талибана» прибыла на переговоры в Москву 8 июля, визит продлится два дня. Делегация состоит из четырех человек, ее возглавляет шейх Шахабуддин Делавар.
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