Талибы заявили, что гарантируют соблюдение не противоречащих исламу прав женщин

Талибы гарантируют, что права женщин на работу и образование будут соблюдаться в случае, если они не противоречат исламу. Об этом заявил официальный представитель политического офиса движения «Талибан» (радикальное террористическое движение, которое запрещено в РФ) Мухаммад Наим.

Он отметил, что талибы неоднократно делали заявления на эту тему.