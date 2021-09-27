Талибы запретили афганцам брить бороды и ходить в барбершопы

По данным агентства, талибы встретились с представителями мужских парикмахерских в столице провинции Гильменд Лашкаргахе. Радикалы порекомендовали не брить бороды и не делать укладки волос, отмечает телеканал «360».

Как сообщает газета Ettelaat, ссылаясь на руководителя управления информации и культуры провинции Хафиза Рашида Гильменди, ограничения вступили в силу в конце недели и распространяются на всю страну.

Гильменди уточнил, что решение о новых запретах приняли на специальном заседании министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

Ранее в ряде провинций Афганистана запретили исполнение и прослушивание музыки, упразднили телевидение и запретили современное искусство, напоминает «Свободная пресса».

