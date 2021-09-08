Талибы запретили афганским женщинам заниматься спортом
Представитель запрещённого в России радикального движения «Талибан» Ахмадулла Васик заявил, что женщины больше не смогут заниматься спортом в Афганистане, сообщает «Интерфакс».
По его словам, ислам разрешает женщинам выходить на улицу только по необходимости, а спорт таковой не является. Он добавил, что запрет касается, в том числе, спортсменок из национальных сборных.
«Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта, где видны их лица и фигуры», - резюмировал Васик.
Ранее жители Афганистана призвали талибов ввести униформу, чтобы отличать их от вооруженных грабителей.
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