Талибы запретили афганским женщинам заниматься спортом

Представитель запрещённого в России радикального движения «Талибан» Ахмадулла Васик заявил, что женщины больше не смогут заниматься спортом в Афганистане, сообщает «Интерфакс».

По его словам, ислам разрешает женщинам выходить на улицу только по необходимости, а спорт таковой не является. Он добавил, что запрет касается, в том числе, спортсменок из национальных сборных.

«Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта, где видны их лица и фигуры», - резюмировал Васик.

Ранее жители Афганистана призвали талибов ввести униформу, чтобы отличать их от вооруженных грабителей.

