Талибы захватили переход на границе с Туркменией

Члены запрещенной в России организации «Талибан» захватили переход на границе Афганистана с Туркменистаном. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на афганские власти.

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Ранее стало известно о захвате талибами главного КПП на границе с Ираном. Представители движения заявили, что населенный пункт Ислам-Кала полностью перешел под их контроль.

При этом члены «Талибана» отметили, что соседним с Афганистаном странам не стоит беспокоиться о безопасности своих государств. Однако радикалы попросили соседей не вмешиваться во внутренний конфликт в стране.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:ТуркменияАфганистанТалибан
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