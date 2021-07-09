Талибы захватили переход на границе с Туркменией
Члены запрещенной в России организации «Талибан» захватили переход на границе Афганистана с Туркменистаном. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на афганские власти.
Ранее стало известно о захвате талибами главного КПП на границе с Ираном. Представители движения заявили, что населенный пункт Ислам-Кала полностью перешел под их контроль.
При этом члены «Талибана» отметили, что соседним с Афганистаном странам не стоит беспокоиться о безопасности своих государств. Однако радикалы попросили соседей не вмешиваться во внутренний конфликт в стране.
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