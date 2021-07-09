Талибы захватили переход на границе с Туркменией

Ранее стало известно о захвате талибами главного КПП на границе с Ираном. Представители движения заявили, что населенный пункт Ислам-Кала полностью перешел под их контроль.

При этом члены «Талибана» отметили, что соседним с Афганистаном странам не стоит беспокоиться о безопасности своих государств. Однако радикалы попросили соседей не вмешиваться во внутренний конфликт в стране.

