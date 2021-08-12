Талибы возобновили наступление на Кандагар

Талибы (движение запрещено в России как террористическое) возобновили наступление на Кандагар.

На данный момент бои идут на центральной площади Кандагара, талибы захватили больницу, сообщает РИА Новости.

Ранее талибы уже заявили о захвате тюрьмы, из которой были освобождены заключенные.

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Талибы за минувшую неделю захватили столицы девяти из 34 провинций Афганистана, три из них - в последние два дня. Минувшей ночью армия Афганистана и отряды народного ополчения отразили несколько атак боевиков на административные центры северных провинций Герат и Бадгис - города Герат и Калайи-Нау. По данным властей этих провинций, более 30 боевиков убиты, десятки ранены.

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ФОТО: РИА Новости / Саид Закерия
ТЕГИ:ТалибанАфганистан
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