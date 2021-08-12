Талибы возобновили наступление на Кандагар

Талибы за минувшую неделю захватили столицы девяти из 34 провинций Афганистана, три из них - в последние два дня. Минувшей ночью армия Афганистана и отряды народного ополчения отразили несколько атак боевиков на административные центры северных провинций Герат и Бадгис - города Герат и Калайи-Нау. По данным властей этих провинций, более 30 боевиков убиты, десятки ранены.

