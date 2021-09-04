Талибы в очередной раз отложили объявление нового правительства Афганистана

«Объявление о новом правительстве и членах кабинета министров теперь будут сделано на следующей неделе», - заявил в субботу, 4 сентября, представитель талибов Забуилла Муджахид.

По словам члена созданного «Талибаном» комитета для переговоров с различными группами афганского общества о создании нового правительства Халила Хаккани, «один "Талибан" не будет приемлем для мира». Поэтому, подчеркнул представитель движения, его участники намерены обеспечить в новом кабмине присутствие всех групп и слоев афганского общества.

Ранее «Талибан» планировал назвать состав афганского правительства 3 сентября, затем перенес оглашение на 4 сентября.

