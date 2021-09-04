Талибы в очередной раз отложили объявление нового правительства Афганистана
Движение «Талибан» (запрещено в России) решило вновь отложить срок объявления состава нового правительства Афганистана. Об этом сообщает издание The Times of India.
«Объявление о новом правительстве и членах кабинета министров теперь будут сделано на следующей неделе», - заявил в субботу, 4 сентября, представитель талибов Забуилла Муджахид.
По словам члена созданного «Талибаном» комитета для переговоров с различными группами афганского общества о создании нового правительства Халила Хаккани, «один "Талибан" не будет приемлем для мира». Поэтому, подчеркнул представитель движения, его участники намерены обеспечить в новом кабмине присутствие всех групп и слоев афганского общества.
Ранее «Талибан» планировал назвать состав афганского правительства 3 сентября, затем перенес оглашение на 4 сентября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 780 / сут.
Умерли
186 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+18 737 / сут.
- Талибы в очередной раз отложили объявление нового правительства Афганистана
- Facebook идентифицировал видео с чернокожими мужчинами как ролик 20 приматах»
- Экономист прокомментировал расширение списка востребованных в экономике России профессий
- Lockheed Martin и Boeing прекратили продажу ракет Atlas V с российскими двигателями РД-180
- СМИ: США собираются судить за хакерские атаки задержанного в Швейцарии россиянина
- Российские паралимпийцы удостоены десяти наград в предпоследний день состязаний
- В Афганистане талибы* применили слезоточивый газ против митингующих женщин
- Захарова назвала посольства стран, участвовавших в спонсировании проектов Навального
- Собянин рассказал о востребованности бесплатных пересадок у москвичей
- «В жару и в стужу жгучую». В России спорят о влиянии климата на здоровье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru