Талибы в Афганистане запретили выращивать мак

Верховный лидер радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) Хайбатулла Ахундзада документально запретил выращивать мак в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Бахтар.

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Уточняется, что нарушителей ожидает суд по законам исламского права (шариату). Также сообщается об уничтожении всего обнаруженного урожая.

Кроме того, на территории Афганистана введен запрет на производство, покупку, продажу и транспортировку мака и других наркотических веществ, пишет Газета.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаркотикиАфганистанТалибан
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