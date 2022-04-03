Талибы в Афганистане запретили выращивать мак
Верховный лидер радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) Хайбатулла Ахундзада документально запретил выращивать мак в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Бахтар.
Уточняется, что нарушителей ожидает суд по законам исламского права (шариату). Также сообщается об уничтожении всего обнаруженного урожая.
Кроме того, на территории Афганистана введен запрет на производство, покупку, продажу и транспортировку мака и других наркотических веществ, пишет Газета.ru.
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