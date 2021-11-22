СМИ: На юге Афганистана увеличились посевы снотворного мака
На фоне экономических санкций и засухи в Афганистане увеличили выращивание снотворного мака для последующего изготовления опиума. Об этом написала газета Wall Street Journal.
Ранее издание писало, что запрещенная в России террористическая организация «Талибан» пытается ограничить фермеров в выращивании мака. По мнению боевиков, это поможет им добиться признания в мире.
При этом опрошенные изданием жители провинции Кандагар заявили, что мак позволяет им выжить в тяжелых экономических и погодных условиях. Кроме того, они отметили, что для легальных товаров у афганцев нет рынков сбыта из-за закрытия КПП на границах.
«Все здесь бедные. Мы станем еще беднее, если не будем выращивать мак. У нас нет альтернативы: для другой продукции просто нет рынка», - передает газета слова местного жителя, который садит мак на территории до 4 акров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+35 681 / сут.
Умерли
265 тыс.+1 241 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+28 713 / сут.
- Стоимость газа в Европе упала ниже $1000
- Эксперт рассказал, где люди чаще всего заражаются COVID-19
- В Казани 500 пассажиров без QR-кодов высадили из общественного транспорта
- СМИ: Украина использует нейросети для отслеживания посетивших Крым россиян
- Учения НАТО Winter Shield 2021 стартовали в Латвии
- Жителей Москвы и области предупредили о высоком атмосферном давлении
- Число жертв наезда на рождественский парад в США выросло до пяти
- На белорусско-польской границе застряли российские большегрузы
- Система QR-кодов в общественном транспорте начала действовать в Татарстане
- Парламент Чечни предложил Госдуме запретить СМИ упоминать национальность преступников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru