СМИ: На юге Афганистана увеличились посевы снотворного мака

На фоне экономических санкций и засухи в Афганистане увеличили выращивание снотворного мака для последующего изготовления опиума. Об этом написала газета Wall Street Journal.



Ранее издание писало, что запрещенная в России террористическая организация «Талибан» пытается ограничить фермеров в выращивании мака. По мнению боевиков, это поможет им добиться признания в мире.

При этом опрошенные изданием жители провинции Кандагар заявили, что мак позволяет им выжить в тяжелых экономических и погодных условиях. Кроме того, они отметили, что для легальных товаров у афганцев нет рынков сбыта из-за закрытия КПП на границах.

«Все здесь бедные. Мы станем еще беднее, если не будем выращивать мак. У нас нет альтернативы: для другой продукции просто нет рынка», - передает газета слова местного жителя, который садит мак на территории до 4 акров.

