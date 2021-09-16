Талибы пропустили на работу в министерство по делам женщин только мужчин
Талибы пропустили на работу в министерство по делам женщин только мужчин
Талибы пропустили на работу в министерство по делам женщин только мужчин, передает «РИА Новости». В связи с этим бывшие сотрудницы ведомства собираются провести акцию протеста.
В период прошлого правления запрещенного в России террористического движения «Талибан» в Афганистане (1996–2001) женщины были сильно ограничены в правах. Им запрещалось наносить макияж, показывать лицо в общественных местах, присутствовать на радио, телевидении, а также перемещаться без родственников-мужчин.
После того, как боевики в середине прошлого месяца захватили Кабул и объявили о контроле над всей страной, они говорили, что права представительниц прекрасной половины человечества будут соблюдаться в соответствии с законами шариата.
В начале сентября протестующих против режима афганских женщин, которые во время акции протеста попытались пройти к президентскому дворцу, остановили слезоточивым газом.
Ранее талибы пообещали женщинам места в правительстве Афганистана.
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