Талибы пообещали женщинам места в правительстве Афганистана
Боевики террористического движения «Талибан», запрещенного в России, пообещали женщинам места в правительстве Афганистана. Один из боевиков по имени Забиулла Муджахид заявил, что объявленный ранее состав кабинета министров — временный, передает BFMTV.
По его словам, в правительстве найдутся должности для женщин, соблюдающих законы шариата. Кроме того, боевик рассказал о намерении установить дипломатические отношения с другими государствами.
На этой неделе представители движения «Талибан» объявили состав временного правительства страны. После этого жительницы Кабула собрались на акции протеста. Они требовали обеспечить участие женщин в управлении страной.
Ранее сообщалось о главных союзниках талибов и ошибках американских военных в Афганистане.
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