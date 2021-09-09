Талибы пообещали женщинам места в правительстве Афганистана

Боевики террористического движения «Талибан», запрещенного в России, пообещали женщинам места в правительстве Афганистана. Один из боевиков по имени Забиулла Муджахид заявил, что объявленный ранее состав кабинета министров — временный, передает BFMTV.



По его словам, в правительстве найдутся должности для женщин, соблюдающих законы шариата. Кроме того, боевик рассказал о намерении установить дипломатические отношения с другими государствами.

На этой неделе представители движения «Талибан» объявили состав временного правительства страны. После этого жительницы Кабула собрались на акции протеста. Они требовали обеспечить участие женщин в управлении страной.

Ранее сообщалось о главных союзниках талибов и ошибках американских военных в Афганистане.



