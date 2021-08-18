Талибы призвали мирных жителей сдать оружие и боеприпасы

Официальный представитель радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) заявил, что мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы, сообщает агентство Reuters.

Представитель запрещённого в России радикального движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что организация не намерена сводить сводить счёты со своими оппонентами.

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По его словам, издан акт о помиловании всех, кто был против движения.

Также Муджахид добавил, что талибы «учтут ошибки», которые были допущены прошлым правительством страны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТалибанАфганистан
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