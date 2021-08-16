Талибы призвали госслужащих вернуться на работу

Представители движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) призвали государственных служащих Афганистана вернуться к работе, это касается и мужчин, и женщин. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News со ссылкой на заместителя главы политического офиса талибов в Катаре Абдула Салама Ханафи.

По его словам, ничьи права не будут ущемлены, женщины могут выйти на работу в хиджабе, граждане не должны беспокоиться о ком-либо из предыдущего правительства.

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В минувшее воскресенье талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Радикалы заявили об окончании войны в стране и пообещали в ближайшее время определить форму правления в республике. При этом талибы подчеркнули, что обеспечат безопасность жителей Афганистана и иностранных дипломатов.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:АфганистанТалибан
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