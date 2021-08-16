Талибы призвали госслужащих вернуться на работу

Представители движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) призвали государственных служащих Афганистана вернуться к работе, это касается и мужчин, и женщин. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News со ссылкой на заместителя главы политического офиса талибов в Катаре Абдула Салама Ханафи.

По его словам, ничьи права не будут ущемлены, женщины могут выйти на работу в хиджабе, граждане не должны беспокоиться о ком-либо из предыдущего правительства.