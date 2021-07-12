Талибы попросили Россию об исключении из санкционных списков ООН

Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) обсуждает с Россией вопрос снятия санкций с радикального объединения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя политического офиса талибов в Катаре Сухейля Шахина.

Как сообщил Шахин по итогам визита в Москву, движение просило российские власти об исключении из санкционного списка Совбеза ООН.

Делегация катарского политического офиса «Талибана» прибыла в Москву 8 июля, визит представителей движения продлился два дня, напоминает Ura.ru. Талибы провели встречу со спецпредставителем президента России по Афганистану, директором второго департамента Азии МИД РФ Замиром Кабуловым, отмечает RT.

В ходе переговоров представители «Талибана» пообещали не нарушать границы стран-соседей Афганистана в Центральной Азии, сообщает РИА ФАН. Кроме того, движение потребовало отменить санкции против себя, подчеркнув, что это условие было частью договоренности с США, пишет Газета.ру.

