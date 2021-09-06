Талибы отвергли предложение лидера сопротивления о прекращении огня

Инициативу выдвинул лидер ополченцев Ахмад Масуд. «Нам не о чем договариваться с Ахмадом Масудом после того, как он уже отверг наше предложение о мире», — заявили в офиск талибов.

Как сообщалось ранее, группировка «Талибан» численностью до тысячи человек блокирована в северо-восточной части Панджшера.

