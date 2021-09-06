Талибы отвергли предложение лидера сопротивления о прекращении огня

Захватившее власть в Афганистане талибы (радикальное движение "Талибан", запрещено в России) отвергли предложение о возможности прекращения огня в не подчинившейся им северной провинции Панджшер, сообщает телеканал Al Jazeera.

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Инициативу выдвинул лидер ополченцев Ахмад Масуд. «Нам не о чем договариваться с Ахмадом Масудом после того, как он уже отверг наше предложение о мире», — заявили в офиск талибов.

Как сообщалось ранее, группировка «Талибан» численностью до тысячи человек блокирована в северо-восточной части Панджшера.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:АфганистанТалибан
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