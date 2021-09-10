Талибы отменили инаугурацию временного правительства Афганистана

Член комиссии талибов по культуре Инамулла Самангани в своём Twitter заявил, что запрещённое в России радикальное движение «Талибан» отменило церемонию инаугурации объявленного ранее временного правительства страны.

Также он опроверг распространённую СМИ информацию о том, что мероприятие якобы было запланировано на 11 сентября.

Ранее российские и зарубежные СМИ сообщили, что движение «Талибан» пригласило на церемонию инаугурации временного правительства Россию, Китай, Катар, Турцию, Пакистан и Иран.

