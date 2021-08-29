Талибы ограничили связь и доступ в интернет в Панджшере
Представители террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) ограничили доступ в интернет и связь в афганской провинции Панджшер, передает BBC. Сообщается, что доступ в интернет и услуги связи практически полностью блокированы "Талибаном" в Панджшере.
В среду Абдул Хафиз Мансур, представляющий на переговорах с радикалами провинцию Панджшер, проинформировал о проведении в городе Чарикар (административный центр провинции Парван) первых прямых переговоров между ополченцами и делегацией "Талибана". По его словам, стороны условились "продолжать диалог о мире, чтобы избежать военного столкновения".
Ранее стало известно, что в Афганистане талибы убили певца Фавад Андараби.
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