СМИ: талибы закроют границы Афганистана до формирования нового правительства

Запрещённое в России радикальное движение «Талибан» запретит покидать территорию Афганистана до формирования нового правительства, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на представителя талибов Забиуллу Муджахида.

По данным агентства, границы откроют только после начала работы министерства внутренних и иностранных дел, и подготовки аэропорта Кабула имени Хамида Карзая.

ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз вынужден сотрудничать с талибами, однако это не означает, что Запад признаёт их в качестве руководства Афганистана, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:АэропортРадикалыАфганистанТалибан
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