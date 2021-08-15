Талибы* объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия». Сегодня боевики запрещённого в России террористического движения вошли в Кабул. Как передаёт РИА Новости, талибы захватили крупнейшую авиабазу Баграм, которую ранее передали афганским военным американцы. Кроме того, боевики освободили заключённых из местной тюрьмы.

В Афганистане началось формирование временного правительства. Как сообщает телеканал Al Arabia, экс-глава МВД Афганистана и бывший посол в Германии Али Ахмад Джалали будет назначен главой переходного правительства.

Президент Афганистана Ашраф Гани сложит с себя полномочия в ближайшие часы. По данным местных источников, представители радикального движения «Талибан» (*террористическая организация, запрещённая в России) уже прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с властями. Передача власти в должна произойти сегодня в президентском дворце.

Ранее сообщалось, что представители движения «Талибан»* прибыли на переговоры во дворец в Кабуле.







