Талибы объявили об осаде сил сопротивления в Панджшере

Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) взяло в осаду силы сопротивления в афганской провинции Панджшер. Об этом сообщил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

Лидер отрядов сопротивления в Панджшере ответил на ультиматум талибов

Представитель радикалов написал в Twitter, что талибы заняли позиции близ Панджшера со стороны регионов Бадахшан, Тахар и Андараб. Муджахид подчеркнул, что движение «пытается решить вопрос мирным путем», сообщает RT.

Накануне «Талибан» призвал лидера сопротивления Ахмада Масуда сдаться, в противном случае боевики пообещали начать осаду Панджшера, напоминает РИА ФАН. Масуд отказался принять ультиматум, заявив, что противники талибов готовы к сопротивлению.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфганистанТалибан
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