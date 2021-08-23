Талибы объявили об осаде сил сопротивления в Панджшере

Представитель радикалов написал в Twitter, что талибы заняли позиции близ Панджшера со стороны регионов Бадахшан, Тахар и Андараб. Муджахид подчеркнул, что движение «пытается решить вопрос мирным путем», сообщает RT.

Накануне «Талибан» призвал лидера сопротивления Ахмада Масуда сдаться, в противном случае боевики пообещали начать осаду Панджшера, напоминает РИА ФАН. Масуд отказался принять ультиматум, заявив, что противники талибов готовы к сопротивлению.

