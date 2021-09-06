СМИ: Талибы пригласили Россию на мероприятие по случаю объявления состава правительства Афганистана

Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) пригласило представителей ряда стран на мероприятие по случаю объявления состава нового правительства Афганистана.

Как сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на источник среди радикалов, приглашения получили Россия, Турция, Китай, Иран, Пакистан и Катар.

Ожидалось, что талибы, взявшие под контроль почти весь Афганистан, объявят состав нового правительства 4 сентября, однако позже мероприятие перенесли, напоминает РЕН ТВ.

Ранее член комиссии по культуре «Талибана» Анамуллах Самангани заявил, что новое правительство страны станет инклюзивным и будет представлять все население Афганистана, отмечают Известия.

