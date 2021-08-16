Талибы объявили о завершении 20-летней войны в Афганистане
Разгоревшаяся 20 лет назад в Афганистане война окончена, заявил официальный представитель политического офиса движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) Мухаммед Наим. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
«Мы достигли того, что должны иметь по праву, — свободы нашей страны и независимости нашего народа», — отметил представитель талибов.
Наим подчеркнул, что жителям страны и иностранным дипломатам полностью обеспечат безопасность, также представители радикального движения гарантируют защиту афганским политическим деятелям и готовы к диалогу с ними, пишет Газета.ру.
Кроме того, Наим добавил, в ближайшее время станет понятна форма правления в Афганистане, отмечает «Свободная пресса».
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