Талибы объявили о завершении 20-летней войны в Афганистане

«Мы достигли того, что должны иметь по праву, — свободы нашей страны и независимости нашего народа», — отметил представитель талибов.

Наим подчеркнул, что жителям страны и иностранным дипломатам полностью обеспечат безопасность, также представители радикального движения гарантируют защиту афганским политическим деятелям и готовы к диалогу с ними, пишет Газета.ру.

Кроме того, Наим добавил, в ближайшее время станет понятна форма правления в Афганистане, отмечает «Свободная пресса».

