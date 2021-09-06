Талибы объявили о захвате мавзолея отца лидера сопротивления Афганистана

Запрещённое в России радикальное движение «Талибан» заявило о захвате мавзолея Ахмада Шаха Масуда, сын которого Ахмад Масуд-младший возглавляет сопротивление в афганской провинции Панджшер, сообщает РИА Новости.

В подтверждение своих слов талибы опубликовали в соцсетях видео, на котором демонстрируется пустая площадь перед мавзолеем, расположенным в восьми километрах от административного центра Панджшера.

Ранее представитель сил афганского сопротивления в Панджшере Али Маисам Назари заявил, что моджахеды переходят к партизанской войне талибами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВойнаАфганистанТалибан
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