Талибы объявили о захвате мавзолея отца лидера сопротивления Афганистана
Запрещённое в России радикальное движение «Талибан» заявило о захвате мавзолея Ахмада Шаха Масуда, сын которого Ахмад Масуд-младший возглавляет сопротивление в афганской провинции Панджшер, сообщает РИА Новости.
В подтверждение своих слов талибы опубликовали в соцсетях видео, на котором демонстрируется пустая площадь перед мавзолеем, расположенным в восьми километрах от административного центра Панджшера.
Ранее представитель сил афганского сопротивления в Панджшере Али Маисам Назари заявил, что моджахеды переходят к партизанской войне талибами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru