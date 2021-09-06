Афганское сопротивление объявило о начале партизанской войны
Представитель сил афганского сопротивления в Панджшере Али Маисам Назари заявил, что моджахеды переходят к партизанской войне с запрещённым в России радикальным движением «Талибан», сообщает РИА Новости.
По его словам, сопротивление отступает в горы, откуда продолжит борьбу с талибами.
Ранее лидер сопротивления Афганистана Ахмад Масуд в своём Facebook призвал всех афганцев противостоять радикалам, заявив, что против афганского народа воюют в том числе представители иностранных сил, сообщает RT.
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