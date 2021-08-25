СМИ сообщили, что талибы закрыли доступ в аэропорт Кабула

Запрещенное в России радикальное движение "Талибан" закрыло доступ в аэропорт Кабула гражданам Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в комиссии талибов по вопросам культуры.

По данным агентства, в здание аэропорта запускают только иностранцев, поскольку афганцы ведут себя "недопустимо" и "устроили беспорядок". Источник отметил, что для афганцев с иностранным гражданством доступ также закрыт до тех пор, пока не поступит соответствующее распоряжение.

РИА Новости со ссылкой на показания очевидцев передает, что радикалы останавливают машины посольств у въезда в здание и не позволяют афганским дипломатам отправляться в аэропорт.

Талибы 15 августа захватили власть в стране, они взяли Кабул без боя.