«Талибан» заявил о захвате 169 районов Афганистана

Представитель запрещенной в РФ террористической организации «Талибан» Забиулла Муджахед заявил, что талибы захватили 169 районов в разных частях Афганистана. Об этом он рассказал РИА Новости.

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Он отметил, что 167 из 400 районов были захвачены за последние два месяца, еще две местности перешли под контроль моджахедов прошлой ночью. Талибы утверждают, что установили контроль над 85% территории Афганистана.

Однако бывший представитель минобороны страны Давлат Вазири опроверг это заявление. По словам генерала Аджмала Шинфари, силы безопасности не сдали последние два района, а отступили для перегруппировки. Он отметил, что военные отбили в последнее время 14 районов.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:АфганистанТалибан
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