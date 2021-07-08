«Талибан» заявил о захвате 169 районов Афганистана
Представитель запрещенной в РФ террористической организации «Талибан» Забиулла Муджахед заявил, что талибы захватили 169 районов в разных частях Афганистана. Об этом он рассказал РИА Новости.
Он отметил, что 167 из 400 районов были захвачены за последние два месяца, еще две местности перешли под контроль моджахедов прошлой ночью. Талибы утверждают, что установили контроль над 85% территории Афганистана.
Однако бывший представитель минобороны страны Давлат Вазири опроверг это заявление. По словам генерала Аджмала Шинфари, силы безопасности не сдали последние два района, а отступили для перегруппировки. Он отметил, что военные отбили в последнее время 14 районов.
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