Талибам заблокировали доступ к счетам афганского правительства в банках США
Талибы не смогут получить доступ к счетам афганского правительства в банках США, а также у них не получится воспользоваться средствами МВФ почти на 500 миллионов долларов.
«Любые активы центрального банка, которым правительство Афганистана располагало в Соединённых Штатах, не будут предоставлены талибам», — говорится в заявлении Белого дома.
В средствах массовой информации назвали эти меры «остатками дипломатических рычагов», которыми Вашингтон надеется прекратить усугубление политического и гуманитарного кризиса в южноазиатской стране.
Глава центрального банка Аджмал Ахмади, бежавший из страны в воскресенье, рассказал, что резервы финансовой организации составляют около 9 миллиардов долларов. Почти вся эта сумма размещена за пределами Афганистана.
Ранее сообщалось, что талибы хотят превратить Афганистан в «колыбель джихада». Лидеры радикального движения «Талибан» (запрещено в России) предлагают запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» использовать в качестве убежища территорию Афганистана, а также планируют создать «колыбель джихада» в стране. Об этом в качестве сообщает шотландское издание газеты Sun.
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