Тактаров заявил о дискриминации русских в США

Тактаров отметил, что на протяжении двух лет у него не было работы в США, поскольку по национальному признаку его не утверждали на роль. Сославшись на своего коллегу из продюсерской компании, актер и боец добавил, что русских не решались брать в каст из-за страха перед возможными забастовками. Зачастую из-за этого делали выбор в пользу не столь талантливых актеров, подчеркнул он.

Ранее российский летчик Константин Ярошенко, арестованный в 2010 году в Либерии американскими спецслужбами и осужденный в США по обвинению в контрабанде запрещенных веществ, заявил, что правоохранительные органы США ведут жесткую политику в отношении россиян, а в странах Прибалтики идет дискредитация русского народа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

