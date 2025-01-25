Тактаров заявил о дискриминации русских в США
Актер, боец смешанного стиля (ММА) Олег Тактаров заявил о дискриминации русских в США. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории России).
Тактаров отметил, что на протяжении двух лет у него не было работы в США, поскольку по национальному признаку его не утверждали на роль. Сославшись на своего коллегу из продюсерской компании, актер и боец добавил, что русских не решались брать в каст из-за страха перед возможными забастовками. Зачастую из-за этого делали выбор в пользу не столь талантливых актеров, подчеркнул он.
Ранее российский летчик Константин Ярошенко, арестованный в 2010 году в Либерии американскими спецслужбами и осужденный в США по обвинению в контрабанде запрещенных веществ, заявил, что правоохранительные органы США ведут жесткую политику в отношении россиян, а в странах Прибалтики идет дискредитация русского народа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пашинян исключил проведение внеочередных парламентских выборов
- Новый глава Пентагона обозначил основные приоритеты работы
- Тактаров заявил о дискриминации русских в США
- Проигнорировавших гимн россиян наказали в Карачаево-Черкессии
- Порядка 20 тысяч человек вышли на акцию протеста в Германии
- СМИ: Правительство США перебросит на границу с Мексикой бронетранспортеры
- СМИ: Абакан остался без электроснабжения из-за крысы
- Зеленский объяснил запрет на переговоры с Россией
- Во Франции заявили, что Зеленский пытается сорвать мирные переговоры по Украине
- Фицо: Из Словакии выдворят иностранных инструкторов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru