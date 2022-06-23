Бывшую светскую львицу обидел местный таксист, которого категорически не устроила русофобская позиция женщины. Скандал дошел до латвийской государственной полиции, которая выступила с заявлением.

20 июня между таксистом и журналисткой зашел разговор о спецоперации России на Украине. По словам воителя, Москва поступает правильно, искореняя нацизм. Рынска в ответ на это напала на таксиста, заявив, что не будет «слушать подобные речи». В ответ на это женщина получила от таксиста пощечину.

После инцидента Рынска направилась в полицию. Правоохранительные органы сочли, что пощечина — не повод для уголовного дела и завели административное. Однако его позднее все же могут переквалифицировать в уголовное.

